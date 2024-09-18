В Новосибирске опубликованы секретные фото приезда Горбачева, Хрущева и Ельцина

Редакция Сиб.фм добыла архивные фото того, как приезжали в Новосибирск экс-главы России — Никита Хрущев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин.

Никита Хрущев

Никита Хрущев трижды посещал Новосибирск. Первый визит состоялся в июле 1956 года и был неофициальным. Хрущев остановился в городе по пути на совещание по вопросам сельского хозяйства.

Он провел встречу с горожанами на площади Сибревкома, где выяснил проблемы с обеспечением города хлебом, молоком и мясом. Визит оставил у него негативное впечатление, особенно после осмотра набережной.

Последующие визиты Хрущева в 1959 и 1961 годах уже носили официальный характер.

Михаил Горбачев

В 1996 году Горбачев, баллотируясь в президенты России, прилетел в Новосибирск на арендованном Ту-134, начав предвыборное турне. Он провел пресс-конференцию в аэропорту, встретился с губернатором, выступил на телевидении и посетил Технический университет.

В 2002 году политик вновь посетил город, участвовал в семинаре и провел встречи с местными властями.

Борис Ельцин

В июне 1991 года Борис Ельцин совершил свой первый официальный визит в Новосибирск, спустя менее месяца после избрания президентом России. Это произошло до его инаугурации 10 июля 1991 года.

Основной целью поездки стало подписание документов о принципах работы межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», созданной по решению сибирских депутатов. Председателем ассоциации был избран Виталий Муха, который позже стал губернатором Новосибирской области. Осенью того же года мэром города был назначен Иван Индинок.