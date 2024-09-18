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общество

В Новосибирске после начала отопительного сезона на улицах забили горячие фонтаны

Фото: Новосибирск с огоньком

Прорывы трубы стали замечать на улицах Новосибирска после начала отопительного сезона.

В Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» опубликовали информацию о том, что днем по адресу улица Иванова, 17 местные жители заметили фонтан с горячей водой. Позже подобное произошло и по адресу улица Ипподромская, 34.

Уточняется, что это был прорывы труб в связи с подключением отопления в домах города.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в мэрии Новосибирска заявили о расторжении контракта на ремонт Димитровского мост

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Валерия Митрохина
Журналист

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