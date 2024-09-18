В Новосибирске приостановили работу разработки летающего автомобиля

Разработку летающего автомобиля остановили из-за финансирования.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе Института теплофизики им Кутателадзе СО РАН Артура Бильского, уникальный проект, летающий автомобиль «Циклокар», был приостановлен из-за отказа в финансировании.

Известно, что его хотели применять в оборонных целях, а также для тушения пожаров и спасения людей.

«Мы подготовили техническое задание на разработку летающего автомобиля. В техническом задании были обоснованы технические решения, была подготовлена смета, план работ. Оно было предъявлено потенциальному заказчику, но проект поддержки не получил, поэтому работы по созданию летающего автомобиля мы не выполняем», — прокомментировал Артур Бельский.

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