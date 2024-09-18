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общество

В Новосибирске синоптик Лапчик заявила о начале бабьего лета с 19 сентября

Фото: Сиб.фм

С 19 сентября ожидается долгожданное бабье лето в Новосибирске.

Как сообщает «Вести Новосибирск», ссылаясь на начальника Запсибгидромета Анны Лапчик, вчера в Новосибирске был самый сентябрьский день, однако уже с 19 сентября в регион придет долгожданное тепло.

«Днем температура будет повышаться – это 14-19 градусов и 15-20, к выходным возможно повысится еще на пару градусов», — отметила специалист.

Также, по словам Анны Лапчик, погода в городе будет ясной и без осадков.

Напомним, что вчера густой туман окутал Новосибирск

#прогноз погоды
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Валерия Митрохина
Журналист

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