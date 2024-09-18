В Новосибирске синоптик Лапчик заявила о начале бабьего лета с 19 сентября

С 19 сентября ожидается долгожданное бабье лето в Новосибирске.

Как сообщает «Вести Новосибирск», ссылаясь на начальника Запсибгидромета Анны Лапчик, вчера в Новосибирске был самый сентябрьский день, однако уже с 19 сентября в регион придет долгожданное тепло.

«Днем температура будет повышаться – это 14-19 градусов и 15-20, к выходным возможно повысится еще на пару градусов», — отметила специалист.

Также, по словам Анны Лапчик, погода в городе будет ясной и без осадков.

Напомним, что вчера густой туман окутал Новосибирск