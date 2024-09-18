В Новосибирске у ФКУ «Сибуправтодор» сменился начальник впервые за 22 года

Сын бывшего губернатора Кузбасса Тулеева покинул пост руководителя «Сибуправтодора».

В конце прошлой недели в «Сибуправтодоре» произошли кадровые изменения — сменилось руководство.

«Приказом Федерального дорожного агентства от 12 сентября 2024 года Толстых Игорь Геннадьевич назначен на должность начальника ФКУ «Сибуправтодор», — гласит текст на сайте организации.

Игорь Толстых — опытный специалист. Он посвятил более 20 лет своей карьере в этой сфере, из которых два года трудился в ФКУ Упрдор «Лена», а затем 14 лет — в ФКУ Упрдор «Вилюй». С сентября 2013 года по сентябрь 2024-го Игорь Толстых занимал должность заместителя начальника этого казенного учреждения.

Также известно, что новый руководитель имеет высшее образование. В 2005 году он окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». В 2023 году он завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, получив диплом по специальности «антикризисное управление».

На протяжении 22 лет «Сибуправтодор» возглавлял Дмитрий Тулеев — сын бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Причины его ухода с должности остаются неизвестными.

Напомним, что в новосибирском Кольцово появятся станции для зарядки электрокаров.