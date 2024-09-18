В Новосибирске в Академгородке собираются сносить старый корпус СУНЦ НГУ

В Академгородке Новосибирска оградили старое здание Специализированного учебно-научного центра НГУ (СУНЦ НГУ) по адресу Ляпунова, 3. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ненаучный городок».

Забор вокруг здания появился 14 сентября. Автор канала также отметил, что на обновленной схеме студенческого городка, опубликованной в социальных сетях НГУ, на месте здания по Ляпунова, 3, обозначено более крупное строение. Его подписали как общежитие.

Во вторник, 17 сентября, «Новосибирские новости» подтвердили, что старое здание планируется снести. По информации пресс-службы СУНЦ НГУ, из него сейчас вывозят оборудование и мебель, а также ведут учет имущества.

Новый корпус центра расположен на улице Пирогова, 3. Он включает современные лекционные залы, лаборатории, зоны отдыха, актовый зал, планетарий, спортивные залы, медиатеку и другие помещения для образовательных и культурных мероприятий