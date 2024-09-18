В Новосибирске в СИЗО за вымогательство у рабочих отправили местного жителя

В Новосибирске сотрудника одного из НИИ обвиняют в коммерческом подкупе.

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Виталию Батеневу, начальнику участка опытного производства одного из городских НИИ. Он обвиняется в коммерческом подкупе.

По данным следствия, Батенев угрожал трем своим подчиненным снижением рабочей нагрузки, что могло повлечь за собой уменьшение заработной платы. В итоге сотрудники согласились выплатить ему 833 270 рублей, чтобы сохранить полную занятость.

Виталия Батенева взяли под стражу как минимум до 15 ноября 2024 года. Известно, что уголовное дело было возбуждено благодаря работе сотрудников УФСБ по региону.

Напомним, что бывший директор ФК «Новосибирск» Перлов стал фигурантом еще одного уголовного дела.