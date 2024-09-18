В Новосибирске завершается ликвидация свалки в микрорайоне Пашино

Работы по ликвидации свалки в микрорайоне Пашино приближаются к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Проект осуществляется в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время подрядчик начал завершающую стадию уборки, которая включает биологическую рекультивацию: завоз плодородного грунта и высадку растительности.

Из-за обильных осадков работы по завозу грунта были задержаны, однако сейчас этот этап только начинается. Мэрия следит за ходом работ и уверяет, что рекультивация будет завершена до конца года.

Также в Совете депутатов города Новосибирска прошла постоянная комиссия по бюджету и налоговой политике. На заседании обсуждались вопросы планирования, бюджета, финансов и учета, а также отчеты о контроле за исполнением бюджета.