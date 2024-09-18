В новосибирском Кольцово появятся станции для зарядки электрокаров

В новосибирском Кольцово установят станции для зарядки электромобилей.

В скором времени в наукограде Кольцово в Новосибирской области появится новая инфраструктура для владельцев электромобилей.

Николай Красников, глава жилмассива, рассказал о планах по установке зарядных устройств в нескольких микрорайонах населенного пункта.

В частности, зарядные устройства будут установлены в Четвертом и Пятом жилых массивах, а также на территории жилого комплекса «Спектр».

К концу текущего года в эксплуатацию планируется ввести около 90 пунктов подзарядки для электромобилей.

По данным статистики, за семь месяцев 2024 года на автомобильном рынке Российской Федерации было продано около 1,4% электромобилей.

В то же время растет интерес к экологически чистым видам транспорта, особенно в таких регионах, как Москва и Калининградская область. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Напомним, что в мэрии Новосибирска заявили о расторжении контракта на ремонт Димитровского моста.