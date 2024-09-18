В Омске пройдет VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Калимулина

20-22 сентября 2024 года в г. Омске состоится VII Всероссийский турнир памяти Тимержана Калимулина по греко-римской борьбе среди юношей 13–15 лет.

В Омске состоится VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, организованный в память о легендарном Тимержане Калимулине, известном как «Маэстро борьбы».

Более 250 молодых спортсменов из разных округов примут участие в соревнованиях.

Участники соревнования получили вдохновение и мудрые слова от трёхкратного олимпийского победителя и сенатора Александра Александровича Карелина.

В церемонии открытия примут участие почетные гости и артисты из студии современной хореографии «Dance move».

Второй год подряд грантовую поддержку соревнованиям оказывает Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».