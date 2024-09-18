В Узбекистан прибыла делегация из Новосибирской области во главе с губернатором Травниковым

Делегация из Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым начала свою работу в Республике Узбекистан.

В рамках визита чиновники уже ознакомились с экономическим потенциалом Сурхандарьинской области.

В рамках рабочей поездки делегация из Новосибирской области планирует посетить различные предприятия, включая промышленные, логистические, торговые, аграрные, а также организации здравоохранения, образования и культуры.

18 сентября делегаты ознакомились с работой торговой зоны «Айритом» и логистического центра «Термез Карго Центр», который является транспортно-логистическим хабом.

Свободная торговая зона «Айритом» занимает площадь в 36 гектаров. На ее территории расположены торговые комплексы, рассчитанные на размещение 3 000 магазинов, а также складские и производственные помещения. Кроме того, здесь есть автосервис, гостиница, рестораны, медицинский центр, бизнес-школа и логистический центр.

Губернатор Андрей Травников поручил своему заместителю Сергею Семке проработать план поставок продукции из области.

В июле 2024 года Новосибирскую область посетила делегация из Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. В рамках этого визита было подписано два важных документа, которые заложили основу для дальнейшего укрепления связей между двумя регионами: меморандум о взаимопонимании между Правительством Новосибирской области Российской Федерации и Хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан и дорожная карта.

Напомним, что глава Союза отцов в Новосибирске Майоров отреагировал на лишение артиста SAMAN’a гонорара в 15 млн рублей.