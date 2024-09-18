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Авто

Водитель грузовика снес световую опору на шоссе в Новосибирской области

Фото: ACT-54

Под Новосибирском водитель грузовика снес световую опору на шоссе.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что в ночь с 17 на 18 сентября 2024 года на Советском шоссе в направлении ОбьГЭС Новосибирской области водитель грузовика снёс световую опору, которая оказалась на проезжей части.

В результате дорожного происшествия на месте работали сотрудники полиции — они регулировали движение и занимались устранением последствий ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске во дворе на улице Героев Труда сгорел Ford Fusion

#авария, дтп
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Валерия Митрохина
Журналист

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