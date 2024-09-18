Всплыли фото генерала Армагеддона из Новосибирска Сергея Суровикина в грузинском ресторане

Бывшего главнокомандующего российскими войсками в зоне СВО Сергея Суровикина заметили в ресторане в компании родных и близких.

В Сети появились фото бывшего главнокомандующего российскими войсками в зоне СВО, генерале из Новосибирска Сергее Суровикине. По данным источника Сиб.фм, его заметили в грузинском ресторане на территории России.

На кадрах Сергей Суровикин стоит с бокалом красного напитка, рядом с ним жена и дочь, а также другие родственники.

Сообщается, что кадр сделан в подмосковном ресторане. По данным из открытых источников, средний чек заведения – около 5000 руб. с человека.

Напомним, Сергей Суровикин родился в Новосибирске. В 2021 году Указом президента России он был назначен главнокомандующим российскими войсками в зоне СВО. Во время мятежа ЧВК «Вагнер» в 2023 году он просил Евгения Пригожина остановиться. Незадолго после этого Суровикин был снят с занимаемой должности и исчез из поля зрения. По последним данным, он находится в Африке на военной службе.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, кем был Сергей Суровикин до широкой известности.