Житель Новосибирской области пытался незаконно вывезти 500 тыс руб в Турцию

500 тысяч рублей пытался незаконно вывезти в Турцию новосибирец.

В пресс-службе Сибирского таможенного управления сообщили, что сотрудники ведомства задержали в Новосибирском аэропорту местного жителя, который пытался незаконно вывезти в Стамбул 503,5 тысяч рублей и 9,9 тысяч долларов.

Известно, что для прохождения таможенного контроля сибиряк выбрал "зеленый коридор", тем самым заявив, что у него нет с собой товаров и валюты, которые подлежат декларированию.

В результате сейчас в отношении новосибирца возбудили административное дело по статье “недекларирование физическими лицами наличных денежных средств”. Также сотрудники таможни изъяли у него денежные средства.