Жителям Новосибирска рассказали, что нельзя делать в Кумохин день

Сегодня, 18 сентября, отмечается Кумохин день.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, 18 сентября отмечается Кумохин день — в этот период вся нечистая сила и духи становятся наиболее активными, поэтому чтобы обезопасить себя от несчастья, следовали соблюдать определенные традиции и обычаи.

Так, например, незамужним девушкам нельзя было ходить с распущенными волосами – в них могла поселиться нечистая сила. Замужним запрещалось высказывать своим супругам о старых обидах — это вело к расставанию.

Также на Кумохин день нельзя надевать грязную, мятую или темную одежду. Хозяйкам запрещалось затевать стирку, иначе можно накликать на семью болезни.