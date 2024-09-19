12-летняя девочка из Новосибирской области поучаствовала в шоу «Ты супер!»

12-летняя Валерия Зубова из города Куйбышев Новосибирской области стала участницей международного вокального шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ.

Это шоу предназначено для детей, оставшихся без родителей или проживающих в детских домах, школах-интернатах и приемных семьях. Валерия оказалась на проекте благодаря счастливой случайности: бабушка девочки, которая является ее опекуном после трагической гибели матери, была в отделе опеки, где начальник, зная о достижениях Леры, предложила отправить заявку на участие в шоу. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Подготовка к шоу началась сразу после утверждения заявки. Вокальный педагог Валерии Екатерина Ковальчук отмечает, что времени было немного, но девочка быстро освоила предложенный репертуар. Одна из песен, которую Лера исполнила, была «Желтые тюльпаны» из репертуара Наташи Королевой. Через две недели после онлайн-кастинга Валерию пригласили в Москву на съемки, которые проходили с 28 июля по 2 августа.

Во время участия в проекте Лера и ее бабушка смогли не только познакомиться с другими участниками и творческой командой, но и посмотреть Москву. Бабушка Леры, Елена Владимировна, рассказала, что девочка была на эмоциональном подъеме и завела множество новых друзей, с которыми продолжает общаться. Участники шоу поддерживают друг друга, и атмосфера между ними остается дружеской.

Екатерина Ковальчук также отметила, что Лера — очень талантливая и разносторонняя девочка, которая занимается не только вокалом, но и танцами, изучает английский язык. По словам педагога, у Леры большой потенциал в музыке, она эмоционально раскрывает музыкальные композиции и быстро учится. Перед началом шоу вся команда очень волновалась, но участие в проекте стало для Валерии важным опытом, особенно потому, что ранее она не участвовала в телевизионных конкурсах, но успешно выступала на международных и всероссийских сценах.

Елена Владимировна также рассказала, что шоу еще не завершилось, и впереди у Леры много возможностей. Семья надеется, что таланты девочки будут замечены, и планирует продолжать участие в музыкальных конкурсах.