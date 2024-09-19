Аномальное потепление до +21 градуса идет в Новосибирск

В Новосибирск придет потепление в конце недели.

По данным сервиса “Яндекс.Погоды”, сегодня, 19 сентября 2024 года, в Новосибирске ожидается до +19 градусов. Ночью — до +7.

Завтра, 20 сентября, температура поднимется до +21 градусов. День пройдет без осадков.

В субботу, 21 сентября, ночью ветер будет слабым, а днем возможны порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит до +9 градусов, а днем ожидается до +19 градусов. В воскресенье погода продержится такой же, как и в субботу.

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали о запретах на Михайлов день 19 сентября.