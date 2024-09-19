Астрофотограф из Новосибирска снял на видео полет МКС на фоне Луны

Астрофотограф из Новосибирска снял на видео полет Международной космической станции (МКС) на фоне Луны.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел момент пролета Международной космической станции (МКС) на фоне полной Луны.

Это удивительное астрономическое событие произошло 16 сентября в 23:33 и длилось всего 1,4 секунды.

Поляков использовал различное оборудование: 80-миллиметровый телескоп ED для получения общих планов и 254-миллиметровый телескоп Ньютона для более детализированных снимков.

Напомним, что в Новосибирске зафиксировали пробки в 9 баллов.