Проповедовал религию в запрещенной сети: в Новосибирске опубликованы факты о погибшем бойце ММА в московском Wildberries

Погибший охранник Wildberries Ислам Эльмурзаев оказался уроженцем Новосибирска.

В результате инцидента у центрального офиса компании Wildberries в Москве погибли два человека, а 10 получили травмы. Сооснователь компании Владислав Бакальчук пытался войти в здание в сопровождении бойцов смешанных единоборств. Его супруга Татьяна, подавшая недавно на развод, обвинила мужа в намерении осуществить рейдерский захват.

Один из погибших в перестрелке оказался уроженец Новосибирска — 28-летний Ислам Эльмурзаев, бывший боец ММА. Он работал в компании Wildberries охранником. Как выяснил Сиб.фм, в дальнейшем он проживал в Республике Ингушетия в селе Долакова.

Позже он решил стать бойцом ММА. На профессиональном уровне он провел четыре боя (2-2), а последний раз выходил в клетку в 2019 году на турнире AMC Fight Nights, где победил Гагашу Имамалиева. Через год он решил закончить карьеру, объяснив, что данные бои — харамные.

«Я покончил с харамными боями и советую всем мусульманам. Известность — это когда все ангелы на небесах знают твое имя из-за твоего поклонения. Ослушаясь Аллаха, делая то, что запрещает религия, обретем ли мы известность, описанную выше? Навряд ли», — слова, которые он произнес, когда решил закончить спортивную карьеру.

Несмотря на уход из спорта, Ислам оставался популярным и общался с известными спортсменами и блогерами. У него остался профиль в Instagram* с 40+ тысячами подписчиков. На него подписаны Хасбик, бойцы ММА Магомед Исмаилов и Мовсар Евлоев и другие известные персоны.

Эльмурзаев не делился с подписчиками о своей работе — нет ни одной публикации, где бы он рассказал, что работает охранником в крупной компании. В основном все публикации несут религиозный характер, в которых он рассказывает про свою веру.

«Планирую вести Instagram* в направлении: религия, спорт, крипта. Это то, чем я занимаюсь последние годы. Ну и возможно шагну в мир нейросетей», — написал он под одним постом.

Под последней публикацией с Эльмурзаевым прощаются подписчики и приносят слова соболезнования.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.