Генеральным партнером ФК «Сибирь» стал завод «Сибстекло»

Завод «Сибстекло» стал генеральным партнером футбольного клуба «Сибирь», выступающего во Втором дивизионе Футбольной национальной лиги России. Соглашение, подписанное «Сибстеклом» с ФК «Сибирь», предполагает размещение логотипа предприятия на игровой форме, рекламных носителях клуба в дни проведения домашних матчей, а также совместные акции и мероприятия.

Генеральный директор ФК «Сибирь» Алексей Толоконский отметил, что у команды появился надежный партнер и выразил уверенность в результатах сотрудничества.

– Огромная благодарность генеральному директору предприятия Антону Мору, а также всему коллективу завода за нашу будущую совместную и продуктивную работу на благо развития самого популярного вида спорта. Убежден, что наши тесные партнерские отношения положительно скажутся на результатах деятельности обеих компаний и футбола в нашем любимом городе!

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, в компании осознают важность создания благоприятной среды для здорового образа жизни, в том числе делают ставку на поддержку командных видов спорта, интерес к которым растет:

– Развитие футбола является неотъемлемой частью социальной политики завода. На «Сибстекле» организована собственная команда, однако у нас есть стремление выйти за корпоративные рамки. Верим в успех «Сибири», защищающей честь Новосибирской области на всероссийском уровне!

По оценке президента Новосибирской областной федерации футбола, президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, в последние годы ответственный бизнес активнее поддерживает как профессиональные клубы, так и любительские команды, используя свои возможности и ресурсы для достижения национальных целей, связанных с популяризацией спорта.

– Футбольная общественность рассчитывает, что взаимодействие клуба и «Сибстекла» станет партнерством двух лидеров и обеспечит формирование оптимальных условий для выполнения стратегической задачи, поставленной перед «Сибирью», – в полной мере реализовать свой потенциал и возобновить устойчивую традицию побед, – резюмировал Эдуард Таран.