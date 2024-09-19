Глава МЧС Новосибирской области Орлов назвал число утонувших этим летом

Стало известно количество утонувших этим летом в Сибири.

На пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что этим летом за купальный сезон в Сибирском федеральном округе утонули 304 человека, 56 из которых дети.

Он также отметил, что детская смертность за купальный сезон сократилась на 18%.

Известно, что по Новосибирской области утонуло 40 человек, в том числе 12 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что в Новосибирской области за июль утонули 14 человек