Жители Ставрополя добились отмены концерта певца SHAMAN’a.

Причиной стало недовольство граждан суммой в 15 миллионов рублей, обещанной артисту за выступление, которую они считают чрезмерной, особенно в условиях проведения специальной военной операции (СВО).

Руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров поддержал инициативу ставропольцев. В беседе с корреспондентом Сиб.фм он заявил, что денежные средства лучше направить на поддержку СВО, где существует потребность в дронах и другой высокотехнологичной продукции.

Майоров также отметил, что несмотря на патриотическую направленность репертуара артиста, проведение концертов за крупные суммы в нынешнее время неуместно.