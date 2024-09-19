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общество

Глава Союза отцов Новосибирской области Майоров отреагировал на отмену концерта Shaman’a

Фото: пресс-служба Shaman

Жители Ставрополя добились отмены концерта певца SHAMAN’a.

Причиной стало недовольство граждан суммой в 15 миллионов рублей, обещанной артисту за выступление, которую они считают чрезмерной, особенно в условиях проведения специальной военной операции (СВО).

Руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров поддержал инициативу ставропольцев. В беседе с корреспондентом Сиб.фм он заявил, что денежные средства лучше направить на поддержку СВО, где существует потребность в дронах и другой высокотехнологичной продукции.

Майоров также отметил, что несмотря на патриотическую направленность репертуара артиста, проведение концертов за крупные суммы в нынешнее время неуместно.

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Игорь Кириченко
Журналист

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