Инвестор из Китая может построить заводы в Новосибирской области

В Новосибирской области могут появиться заводы, построенные китайским инвестором.

Новосибирская область планирует реализовать совместный проект с китайскими инвесторами в области логистики. Этот проект может быть запущен на территории первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития области Льва Решетникова.

Министр выступил на Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «Инпарк-2024». Как отметил портал, большинство проектов особой экономической зоны (ОЭЗ) — это производственные предприятия. По информации портала, Решетников говорил о 9,3 млрд рублей инвестиций, которые уже подтверждены.

По данным ТАСС, на полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о строительстве завода по производству тротуарной плитки. Сумма инвестиций в проект составляет 2 млрд рублей.

На выступлении Решетников также сообщил, что к концу 2024 года на территории Южного промышленно-логистического парка может быть запущен завод по переработке льна и рапса. Партнером проекта также является компания из Китая.

Напомним, что опубликован график отключения горячей воды в Новосибирске 19 сентября: список улиц.