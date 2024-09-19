МЧС Новосибирской области предупредило о высокой пожароопасности

О возможном возгорании в теплую погоду предупредили сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщили, что в период с 21 сентября по 23 сентября 2024 года на большей части территории региона сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

В связи с чем специалисты напоминают местным жителям соблюдать правила безопасности, в особенности при использовании огня.

Обнаружив возгорание, следует сразу же сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — “101” или по телефону “112”.

Напомним, что аномальное потепление до +21 градуса идет в Новосибирск