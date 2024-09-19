На Дуси Ковальчук в Новосибирске незаконно торговали картошкой от дяди Вити

В Новосибирске прикрыли незаконную торговлю картофелем.

Как сообщает портал VN.ru, рядом с метро на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске обнаружили незаконную торговлю свежим картофелем, в результате чего у продавцов забрали весь товар.

Известно, что картошку от “дяди Вити” разложили в поддоны, упаковали в мешки и коробки.

Несмотря на то, что продавец уже торгует не первый год и у него даже появились постояльцы, разрешения на торговлю у него нет, соответственно, за это у продавца изъяли весь товар.

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