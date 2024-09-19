Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл китайский «Куньлунь» со счетом 3:1

В третьем домашнем матче «Сибирь» одержала четвёртую подряд победу, обыграв китайскую команду «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Матч начался с того, что на 10-й минуте Максим Сушко открыл счёт, получив шайбу от Аланова и Дубакина. Во втором периоде «Сибирь» забросила две шайбы за минуту: сначала капитан Широков отправил шайбу в ворота после рикошета, а затем Сергей Дубакин передал шайбу Тревору Мерфи, который удвоил преимущество команды. Это была первая шайба Мерфи в текущем сезоне.

На 42-й минуте третьего периода «Куньлунь» смог забить один гол, когда Локхарт сделал передачу на Юрчо, который забил в «пятак». Несмотря на попытку тренера «Сибири» оспорить гол, он был засчитан. Команда «Куньлунь» не смогла воспользоваться большинством и вскоре оказалась в меньшинстве.

Матч завершился победой «Сибири» со счётом 3:1. Эта победа позволила команде занять второе место в Восточной конференции

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликован рейтинг худших игроков ХК «Сибирь» в новом сезоне.