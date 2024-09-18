В Новосибирске опубликован рейтинг худших игроков ХК «Сибирь» в новом сезоне

Сиб.фм подготовил список наименее успешных хоккеистов, основанный на статистике игроков на официальном сайте ХК «Сибирь».

Сбор статистики производился на основе данных «2024/2025 КХЛ — Регулярный чемпионат».

Так, в список попал вратарь Денис Костин, он провел две игры. У вратаря не было ни одного выигрыша, при этом хоккеист один раз проиграл. Согласно статистике, он пропустил 4 шайбы, несмотря на это сумел отразить 30 бросков.

В списке худших игроков оказался защитник Артем Жуков. За четыре проведенных матча он не смог отличиться ни одной шайбой и не отдал ни одной передачи, заработав при этом 0 очков. Его среднее время на площадке составило 15:10.

Еще один защитник, Ярослав Беляков, провел пять игр. Как и Жуков, он не смог забросить ни одной шайбы и не отдал ни одной результативной передачи. В итоге он набрал 0 очков. Его среднее время на льду составило 2 минуты 45 секунд.

Также в рейтинге оказался Егор Аланов, который провел 5 матчей на хоккейной площадке. Как и другие участники, он не смог забить ни одной шайбы в ворота соперника и не сделал ни одной передачи. Однако он выполнил 4 броска по воротам, а его среднее время на льду составило 18:49.

В числе наименее результативных игроков оказался и нападающий Максим Карпов. За 6 проведенных матчей он не забросил ни одной шайбы и не сделал ни одной результативной передачи. Однако Максим отличился 9 бросками по воротам. В среднем он проводил на площадке 15 минут и 28 секунд.

Напомним, что в «Сибирь-Арене» прошла игра между хоккейными командами «Сибирь» и «Нефтехимик».