Новосибирцы смогут подтвердить свой профиль на «Авито» через ВТБ ID

Клиенты ВТБ теперь могут подтвердить свой профиль на «Авито» с помощью ВТБ ID.

После проверки пользователи получат бейдж «Документы проверены». По данным исследованийаналитиков платформы, 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения бейджа о верификации.

«С помощью ВТБ ID пользователи смогут легко подлинность своего аккаунта, что повысит к ним доверие других партнеров на «Авито» и увеличит число успешных сделок», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«Мы провели исследование, в рамках которого выяснили, что при выборе способа верификации 63% продавцов прежде всего руководствуются такими факторами, как удобство и скорость. Верификация через банковские ID является одним из самых быстрых вариантов проверки профиля — его предпочитают 40% пользователей», — сказал Владимир Антонов, руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито.