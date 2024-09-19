Охранник из Новосибирска смог выиграть в лотерею 22 миллиона рублей

Охранник из Новосибирска стал победителем лотереи, получив 22 миллиона рублей.

Охранник из Новосибирска оказался счастливчиком и выиграл многомиллионный приз в размере 22 447 620 рублей. О выигрыше стало известно после официального подведения итогов тиража 3 июня.

Мужчина приобрел сразу три лотерейных билета, что позволило ему увеличить выигрыш на 2 500 рублей. В итоге сумма составила 22 450 120 рублей.

Он рассказал, что, возвращаясь с ночной смены, решил купить несколько билетов. Охранник выбрал числа, при этом проанализировав предыдущие тиражи.

После того как он сделал покупки на рынке, он снова зашел в киоск, чтобы проверить результаты, где продавщица с удивлением сообщила ему о крупном выигрыше.

Теперь он намерен использовать полученные средства на улучшение жилищных условий, ремонт, помощь семье в покупке жилья и погашение кредитов.

«Последние годы были непростыми, но теперь я чувствую, что наступит светлая полоса в моей жизни», — поделился победитель с VN.ru.

Напомним, что инвестор из Китая может построить заводы в Новосибирской области.