Под Новосибирском двух депутатов сняли с должности из-за утраты доверия

По представлению прокурора двух депутатов лишили полномочий в связи с утратой доверия под Новосибирском.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Тогучинского района проверило соблюдение законодательства о противодействии коррупции главой и депутатами Репьевского сельсовета.

Было установлено, что один из депутатов является близким родственником главы муниципального образования. Другой народный избранник является его свойственником. Ранее он работал водителем в администрации сельсовета.

«В нарушение требований антикоррупционного законодательства уведомление о наличии конфликта интересов ими в соответствующую комиссию не направлено», — пишет пресс-служба.

Прокурор района, обнаружив, что конфликт интересов между главой и депутатами сельсовета не был разрешен в соответствии с законом, направил председателю Совета депутатов соответствующее представление. После его рассмотрения полномочия двух депутатов были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

По данным Сиб.фм, отстраненными депутатами стали Абраменко Е.А. и Епифанов А.В.

Напомним, что стали известны итоги купального сезона в Новосибирской области и Сибири.