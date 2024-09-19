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общество

Под Новосибирском ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура Новосибирской области

Незаконный мусорный полигон был выявлен в ходе проверки.

В селе Кыштовка Новосибирской области ликвидировали несанкционированную свалку после мер прокурорского реагирования. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства 19 сентября.

Нарушение выявили в ходе проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов находилась в 50 метрах от дома №19 по улице Малый Челтак в сторону трассы К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка».

После представления прокурора, направленного главе администрации Кыштовского сельсовета, свалку ликвидировали. Мусор был вывезен на легальный полигон. Участок очищен.

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Игорь Кириченко
Журналист

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