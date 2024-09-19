Под Новосибирском построенный на болоте дом провалился под землю

Жители села Сокур Мошковского района Новосибирской области обратились с жалобой на состояние их многоквартирного дома, построенного 10 лет назад по программе переселения из аварийного жилья.

Дом, возведенный на болотистой почве, постепенно проседает, стены трескаются, а подвал регулярно заливает водой. Жильцы сообщают, что проблемы с домом начались уже через два года после заселения. Об этом сообщил «Народный Фронт».

По словам жителей, в подвале регулярно скапливается вода, которую приходится откачивать. В зимнее время в доме холодно, а летом в подъездах появляются насекомые. Особую тревогу вызывает отделка из легко воспламеняющихся материалов, что повышает риск возникновения пожара.

В 2021 году суд признал разрешение на ввод дома в эксплуатацию незаконным. Однако жильцы продолжают жить в аварийных условиях. В ближайшее время ситуацию обсудят на совещании с участием представителей следственных органов, прокуратуры, МЧС, МинЖКХ и других ведомств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительнице Новосибирска отказали в лекарстве за 600 млн рублей, несмотря на решение суда.