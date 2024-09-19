Под Новосибирском скончался 68-летний писатель Виктор Снежко

Во вторник, 17 сентября, в Карасуке прошла церемония прощания с писателем Виктором Снежко, скончавшимся на 69-м году жизни в реанимационном отделении.

Представители администрации района сообщили, что его состояние резко ухудшилось накануне, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Виктор Снежко родился в 1956 году в посёлке Дальний Алтайского края. После переезда в Новосибирскую область он поступил в Карасукское педагогическое училище, где начал свою карьеру в качестве преподавателя истории. Позже он служил в органах внутренних дел, достигнув звания подполковника милиции в отставке. Снежко был выпускником Омской высшей школы милиции МВД СССР и проживал в Карасуке.

Виктор Снежко часто бывал в командировках, включая одну в Чеченской республике, которая оказала влияние на его творчество. Его первый детективный роман «Шаг в западню» был издан тиражом в 3 тысячи экземпляров. За этот роман он был удостоен диплома победителя Всероссийского конкурса и победил в конкурсе МВД за повесть «Ты должен умереть». Книга «Последний патрон» была вручена в качестве подарка гостям в концертном зале «Россия».