67.46% -4.3
67.46% -4.3
сегодня
20 сентября, 01:02
пробки
0/10
погода
+5.6°C
курсы валют
usd 92.69 | eur 103.2
67.46% -4.3
сегодня
20 сентября, 01:02
пробки
0/10
погода
+5.6°C
курсы валют
usd 92.69 | eur 103.2
вчера 23:50
общество

Погибший боец ММА и лекарство за 600 млн: главные новости Новосибирска за 19 сентября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 19 сентября.

Один из погибших в перестрелке оказался уроженец Новосибирска — 28-летний Ислам Эльмурзаев, бывший боец ММА. Он работал в компании Wildberries охранником. Как выяснил Сиб.фм, в дальнейшем он проживал в Республике Ингушетия в селе Долакова.

Фото Погибший боец ММА и лекарство за 600 млн: главные новости Новосибирска за 19 сентября 2

Министерство здравоохранения Новосибирской области подало жалобу в кассационный суд после решения областного суда обеспечить 21-летнюю жительницу города препаратом REVCOVI за 600 миллионов рублей.

Фото Погибший боец ММА и лекарство за 600 млн: главные новости Новосибирска за 19 сентября 3

Жители села Сокур Мошковского района Новосибирской области обратились с жалобой на состояние их многоквартирного дома, построенного 10 лет назад по программе переселения из аварийного жилья. Дом, возведенный на болотистой почве, постепенно проседает, стены трескаются, а подвал регулярно заливает водой.

Фото Погибший боец ММА и лекарство за 600 млн: главные новости Новосибирска за 19 сентября 4

В Новосибирске в ЖК «Галактика» устроили небольшой концерт. Выступают барабанщик и певица. Кадры мероприятия прислали читатели Сиб.фм. Однако у концерта есть примечательный факт: в качестве барабанщика выступает депутат городского совета Евгений Лебедев.

Фото Погибший боец ММА и лекарство за 600 млн: главные новости Новосибирска за 19 сентября 5

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в