Полпред провёл рабочую встречу с мэром города Новосибирска Максимом Кудрявцевым

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с мэром города Новосибирска Максимом Кудрявцевым.

Речь шла о ходе реализации в Новосибирске мероприятий национальных проектов, региональных и муниципальных программ развития. Полпред отметил: «Президент Российской Федерации Владимир Путин ставит задачу сформировать комфортную среду для жизни в каждом населённом пункте нашей страны. Для этого необходимо, чтобы в муниципалитетах была создана эффективная система управления городским хозяйством, граждане чувствовали заботу о себе».

Участники встречи подробно остановились на вопросах качества содержания городских территорий, развития транспортной и социальной инфраструктуры. Максим Кудрявцев отметил, что к концу строительного сезона в городе обновят почти 100 километров улично-дорожной сети – это на 30% больше, чем в прошлом году. Ведётся модернизация муниципального транспорта. К настоящему моменту на улицы города вышли 209 новых троллейбусов «Горожанин». Фактически, к концу этого года парк обновится на 258 троллейбусов – это 84% всего подвижного состава.

Отдельное внимание было уделено подготовке Новосибирска к отопительному сезону. Глава города рассказал, что теплоснабжающие организации начали выполнять заявки по подключению больниц, школ и других социальных объектов. К отоплению подключены более 50% социальных объектов, ведётся подключение многоквартирных домов.

На подготовку теплосетей к предстоящему отопительному сезону направлено более 6 миллиардов рублей, из них 1 миллиард рублей – на Ленинский и Кировский районы города, где в прошлом году были крупные коммунальные аварии. В начале сентября прошли учения по ликвидации аварий на теплосетях, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие коммунальных служб, профильных департаментов мэрии, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Всего в текущем сезоне в городе заменят около 70 километров тепловых сетей, что на 25% больше, чем годом ранее.

«Главная цель совместной работы органов местного самоуправления, региональных и федеральных органов власти – это благополучие граждан. Если возникают какие-то сложности, следует вместе в открытом диалоге находить пути их разрешения», – акцентировал внимание полномочный представитель главы государства.