Появился рейтинг худших продуктовых магазинов Новосибирска

Сиб.фм проанализировал отзывы пользователей 2ГИС и составил рейтинг худших продуктовых магазинов города.

В рейтинге худших магазинов первое место занял маркет «Супер Лента», расположенный по адресу Депутатская, 46. Жители города оценили его всего на 2,3 звезды из 5 возможных. Пользователи сервиса 2ГИС выразили недовольство по поводу качества продуктов.

В частности, в мясном отделе отсутствуют сотрудники, и дозвониться до них оказывается затруднительно. Один из клиентов, Даниил Е., высказал свое недовольство качеством говядины, отметив, что мясо невозможно жевать и готовить, при этом цена составляет 599 рублей за килограмм.

Олеся Б. также сообщила о проблемах с обслуживанием: в мясном отделе не оказалось ни одного работника, а на кассе трудился только один кассир, что усложняло процесс вызова помощи. Горожане также жаловались на постоянные путаницы с ценниками и нежелание сотрудников помогать покупателям, которые сталкиваются с фразами: «Где-то там иди ищи».

В Новосибирске супермаркет «Ярче!» на улице Урицкого, 32, также получил низкую оценку от местных жителей, набрав всего 3,1 звезды. Покупатели жалуются на несоответствие цен на кассе. Один из пользователей, известный под ником alexey.shugaev, сообщил о ситуации с сахаром, который он купил за 69,90 рубля за килограмм, но на кассе ему назвали цену в 89,90 рублей. В ответ на его вопрос сотрудники магазина объяснили, что указанная цена относится к другому виду сахара, которого в наличии не оказалось.

Кроме того, одна из покупательниц выразила недовольство качеством салатов, которые оказались кислыми, несмотря на то что срок годности был в норме. Она отметила, что продавцы не обеспечивают должные условия хранения товара.

Посетители также рассказали о длинных очередях на кассах — до 15 человек, при этом за кассой работал всего один сотрудник. Одна из покупательниц, Марина С., сообщила, что на просьбу вызвать второго кассира ей ответили, что единственный работник не может раздвоиться.

На третьем месте оказался супермаркет «Магнит», расположенный по адресу Вилюйская, 18. Он получил от покупателей 3,2 звезды. Горожане выражают недовольство по поводу чистоты магазина, наличия просроченных товаров и продуктов с плесенью.

Кроме того, некоторые клиенты отмечают, что не желают посещать этот магазин из-за поведения одной из кассирш, которая, по их словам, не здоровается с покупателями и бросает сдачу. Одна из посетительниц сообщила, что раньше с удовольствием ходила в супермаркет, но после появления новой кассирши, которая характеризуется короткой cтрижкой и надутыми губами, ее мнение изменилось. Она отметила, что кассирша не проявляет вежливости и не отвечает на обращения клиентов.

Другой клиент заказал доставку из «Магнита» и обнаружил, что получил просроченную кисломолочную продукцию. Женщина поделилась своим разочарованием, отметив, что йогурт выглядит так, будто может «взорваться» в руках, а мандарины она намерена использовать для ремонта в своей квартире. Она выразила крайнее недовольство качеством товаров и общим уровнем сервиса супермаркета.

Супермаркет домашней еды «Бахетле», расположенный на улице Нарымской, 102 в Заельцовском районе, получил низкую оценку в 3,2 звезды на платформе 2ГИС. Пользователи сервиса выразили недовольство качеством продуктов, упоминая случаи покупки товаров с плесенью.

Одна из покупательниц сообщила о неприятном опыте: она приобрела малину, за которую заплатила значительную сумму, но почти половина ягод оказалась испорченной, несмотря на то что упаковка датирована тем же днем. Другой клиент отметил, что купленный торт оказался с испорченной клубникой, что также свидетельствует о снижении качества продукции в магазине.

Еще одна покупательница рассказала о покупке пастромы, которая оказалась тухлой. Она обратила внимание на наличие разных дат на упаковке и выразила недоумение по поводу продажи просроченных товаров.

Кроме того, местные жители сообщают о проблемах с хулиганами, которые выпрашивают деньги у посетителей и угрожают повреждением автомобилей. По их словам, охрана магазина осведомлена о происходящем.

На улице Владимира Заровного, 38, располагается магазин «ЖизньМарт», который занял пятое место в рейтинге худших магазинов. Он получил общую оценку 3,9 звезды. Несмотря на ограниченное количество отзывов, местные жители выражают недовольство тем, что в выходные дни заказы через приложение оформить невозможно.

По словам одного из клиентов, повышенный спрос приводит к сбоям в работе приложения, что отражается на сроках доставки и стоимости. После того как он оформил заказ, ему пришлось его отменить, так как он был направлен из Екатеринбурга.

Кроме того, клиенты отмечают, что сотрудники магазина часто не дополняют заказы или путают их. Одна из покупательниц рассказала, что заказала готовую пиццу, но вместо этого ей привезли полуфабрикат. При этом деньги за недостающие блюда так и не были возвращены. Также в этом же заказе отсутствовало одно из блюд, а кофе оказалось в стакане с крышкой, через которую невозможно было пить без трубочки.

Еще одна покупательница сообщила о серьезной проблеме: ее семья отравилась после покупки чизкейка в «ЖизньМарт». Она отметила, что ранее покупала здесь продукты и была довольна их качеством, но в этот раз выбор привел к неприятным последствиям.