Прокачайся в биологии: форум OpenBio запускает бесплатный научно-популярный лекторий

Можно ли учиться во сне? Правда ли, что нашим организмом управляют бактерии? И не обманывают ли нас производители белковых батончиков? Об этом и многом другом вы узнаете в научно-популярном лектории OpenBio, который пройдет 25 сентября в лицее Технополис.

Программа лектория будет интересна всем, от школьников и студентов до взрослых. Выбирайте любимый формат – лекцию, мастер-класс или интерактив – и узнайте о работе человеческого тела и передовых научных достижениях в атмосфере крупнейшего Российского форума биотехнологий OpenBio.

В программе лектория:

– «Приснится же такое! Или что мы знаем о сновидениях?»

Почему мы видим сны? Откуда они берутся и что означают? И есть ли реальная польза от грез?

– «Нами управляют бактерии! Как микробиота влияет на сон, здоровье, настроение и молодость»

В нашем теле обитают мириады бактерий и микроорганизмов. Одни из них вредные, а без других мы не сможем прожить. Так кто же они, невидимые управляющие организмом человека?

– «30 000 маленьких строителей организма. Как белки создают нашу красоту и здоровье, где их брать и как не потерять?»

Откроем тайну, сколько же белка нужно есть человеку в день, а также расскажем, насколько полезны популярные белковые батончики.

В перерывах между лекциями вас также ждут мастер-классы «Мир глазами энтомолога», «Выделение ДНК» и игра «Берегись хвощей, плаунов и папоротников». Откройте непохожий на наш мир насекомых, попробуйте себя в роли ученого-генетика и не попадитесь в лапы древних обитателей леса – папоротников!

Лекторий полностью бесплатный! Для участия необходимо лишь пройти регистрацию на сайте.