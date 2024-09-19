Роль питания в управлении здоровьем обсудят на форуме OpenBio-2024

В век биотехнологий вопрос управления здоровьем перешел из разряда фантастики в область практического применения. Одним из важнейших инструментов на этом пути является персонализация питания, использующая достижения современной науки: исследования генома и цифровые технологии, позволяющие эффективно влиять на пищевые привычки.

Значимую роль играет также изучение микробиоты, во многом зависящей от правильного питания. Представляет интерес и связь рациона человека с механизмами ускоренного старения, непосредственно влияющими на продолжительность и качество жизни.

Этим и другим темам будет посвящен симпозиум «Персонализированное питание как важнейший инструмент управления здоровьем: традиции и инновации», который пройдет в рамках XI российского форума биотехнологий OpenBio-2024 в наукограде Кольцово (Новосибирская область). Форум объединит ведущих исследователей и представителей бизнеса в области биотехнологий, а симпозиум состоится в третий день его работы, 26 сентября.

Модератором дискуссии, посвященной управлению здоровьем через осознанное питание, выступит Сергей Юрьевич Чудаков, кандидат медицинских наук, генеральный директор Союза «Здоровье Здоровых», федеральный координатор профессионального сообщества практик превентивной медицины АСИ и со-руководитель направления «Превентивная медицина» Национальной Технологической Инициативы.

Модератор особо отмечает, что персонализация питания — это основа превентивных, лечебных и реабилитационных программ медицины будущего.

Среди спикеров симпозиума ведущие российские эксперты:

– Мария Рашитовна Галямова, руководитель Инфраструктурного Центра «ХелсНет» Национальной Технологической Инициативы выступит с вступительным словом.

– О традициях и инновациях в персонализированном питании расскажет Сергей Юрьевич Чудаков, кандидат медицинских наук, генеральный директор Союза «Здоровье Здоровых», федеральный координатор профессионального сообщества практик превентивной медицины АСИ и со-руководитель направления «Превентивная медицина» Национальной Технологической Инициативы;

– Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ реабилитологии ФНКЦ РР Андрей Васильевич Мартюшев-Поклад опишет структуру рациона питания и ее связь с основными сценариями старения;

– Иммунологическим аспектам персонализации питания будет посвящен доклад Анаиды Кимовны Умуршатян, кандидата медицинских наук, семейного врача, иммунолога, диетолога, ведущего эксперта Союза «Здоровье Здоровых»;

– Элементный статус и персонализированный сценарий питания станут темой выступления Анатолия Викторовича Скального, доктора медицинских наук, профессора, директора Центра биоэлементологии и экологии человека ПМГМУ им. И.М. Сеченова, заведующего кафедрой Медицинской элементологии РУДН (Москва, Россия), вице-президента Института микроэлементов ЮНЕСКО (Trace Element-Institute for UNESCO, Lyon, France);

– Олег Викторович Сорокин, кандидат медицинских наук, основатель и генеральный директор компании «Биоквант», сообщит о персонализированных программах управления эндоэкологией человека;

– Валерий Владимирович Полуновский, руководитель отдела разработки лаборатории MyGenetics, коснется роли генетики в персонализации питания;

– Цифровые технологии персонализации рациона — тема доклада Ивана Владимировича Зеленина, основателя и генерального директора цифрового сервиса персонализации питания Nutriplaner;

– Сергей Михайлович Ловцевич, кандидат медицинских наук, медицинский директор Института аналитической токсикологии, доктор биологической медицины, расскажет о метаэкспосомном анализе микробиоты в программах персонализация питания;

– Павел Юрьевич Иванов, генеральный директор Центра информационных технологий «Нелиан» выступит с темой «Технологии оценки индивидуального рациона на основе принципа биорезонанса»;

– Алевтина Николаевна Зубахина, нутрициолог, член экспертного совета Международной ассоциации нутрициологов и специалистов интегративной медицины, бренд-директор NL International затронет персонализацию программы функционального питания и применения БАД;

– О подготовке специалистов по персонализированному питанию доложит Ирина Борисовна Юзуп, кандидат медицинских наук, основатель образовательного онлайн-проекта «Академия врачей “UniProf”»;

– Функциональное коллагенсодержащее питание в медицинской практике при интегративном подходе станет содержанием выступления Расима Илхам оглы Абушова, кандидата юридических наук, академика РАМТН, доцента РАНХиГС, генерального директора ООО «Компания экспертов», стратегического партнера ТМ «COLLA GEN», нутрициолога.