Руководитель Сибирского управления Генпрокуратуры Юрий Русанов ушел в отставку

Он может занять один из руководящих постов в Федеральной службе судебных приставов.

Руководитель Сибирского управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Юрий Русанов покинул свой пост. Обязанности главы управления временно исполняет его заместитель Баир Доржиев.

По данным источников издания «Коммерсантъ-Сибирь», Юрий Русанов может занять одну из руководящих должностей в Федеральной службе судебных приставов.

Юрий Русанов с 2009 по 2022 год служил в Следственном комитете РФ. До назначения на пост руководителя Сибирского управления Генпрокуратуры он возглавлял управление Следственного комитета по Забайкальскому краю.

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