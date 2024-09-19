Самых высоких показателей достигли продажи апартаментов в Новосибирске

В Новосибирске продажи апартаментов достигли высоких показателей.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на сообщение бизнес-комьюнити в девелопменте One Company, за август 2024 года в Новосибирске продали 173 апартамента по договорам долевого участия на сумму 1,37 миллиардов рублей.

По словам директора по развитию One Company Алексея Сержанова, рост продаж апартаментов связан с изменением экономических условий, включая отмену льготной ипотеки и повышение ключевой ставки. Эти факторы подтолкнули инвесторов искать другие возможности для вложений.

Ранее Сиб.фм писал, что Новосибирская область утратила позицию в топ-10 по вводу жилья