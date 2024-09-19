Сервис «Авито Авто» запускает онлайн-кредитование на водную и мототехнику

Платформа расширяет свои услуги, предлагая сервис для оформления кредита на покупку водных транспортных средств и мототехники.

Приобрести технику можно как у частных продавцов, так и у компаний, как новую, так и с пробегом.

«Ранее такой же механизм был реализован для получения кредита на машины с пробегом, предлагаемые частными лицами, и он доказал свою востребованность. Новая инициатива является частью стратегии платформы «Авито Авто» по расширению спектра предоставляемых пользователям цифровых сервисов и призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян», — отметил руководитель категорий «Водный транспорт» и «Мототехника» в «Авито Авто» Илья Зарембо.

В компании уверены, что спрос на эту технику значительно увеличится благодаря удобству онлайн-кредитования.