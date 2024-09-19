Спустя 19 лет работы закрывается юмористическое шоу Comedy Club

В пятницу покажут прощальный выпуск телешоу.

Программа Comedy Club (16+) на телеканале ТНТ завершает свое существование. Об этом объявил постоянный резидент и креативный продюсер шоу Гарик Харламов.

Прощальный выпуск шоу состоится 20 сентября в 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ГПМ РТВ».

В финальном выпуске примут участие участницы шоу «Женский стендап», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, звезды шоу «Однажды в России», экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Телеведущая Юлия Меньшова проведет прощальное интервью с резидентами клуба.

Первый выпуск Comedy Club вышел в эфир 23 апреля 2005 года. За время существования программы было выпущено более 800 оригинальных выпусков. Программа удостоилась двух премий ТЭФИ. Среди резидентов шоу были многие участники КВН.