Сроки и условия полной мобилизации: когда начнётся и почему не будет отсрочек

Начало мобилизационных мероприятий в России зависит от быстро меняющейся геополитической ситуации. При полной мобилизации все отсрочки аннулируются.

Очередным поводом для повышенного интереса российского общества к вопросам мобилизации в РФ стало ужесточение мобилизационных условий на Украине: призовут инвалидов второй и третьей групп, а также осуждённых.

На этом фоне своими размышлениями и знаниями поделился генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (в 2003 году) Виктор Соболев.

По его устойчивому мнению, полная или всеобщая мобилизация в нашей стране возможно только при одном условии – введение военного положения в государстве, то есть официальное объявление войны.

В такой ситуации все отсрочки, ранее полученные гражданами РФ, аннулируются.

«Отцы троих и более детей, мигранты с российскими паспортами (из Средней Азии и Казахстана) будут призваны наравне с остальными военнообязанными», пояснил генерал Соболев.

По его словам, бронь получат только те граждане России, которые заняты на производстве военной техники или трудятся в области обеспечения продовольственной безопасности, в танкостроительной и электронной промышленности.

При этом генерал Соболев отметил, что в текущий момент Генштаб Вооружённых Сил РФ и Минобороны России полностью выполняют план по набору новых солдат по контракту, потому новой волны мобилизации в стране пока не планируется.