Стал известен список улиц Новосибирска, где дадут тепло 19 сентября

В Новосибирске назвали список улиц, где подключат тепло.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на данные Сибирской генерирующей компании, стали известны адреса домов, которые подключат к отоплению 19 сентября.

Так, тепло появится в жилых домах, за которые отвечает ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская. Кроме того, тепло дадут жителям ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской.

ТЭЦ-3 Ленинского района: п. Затон, часть Троллейного ж/м, ул. Киевская, ул. Новосибирская, ул. Широкая, Кировский район: ул. Беловежская (кроме ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3). Помимо этого, отопительный сезон стартует на ул. Палласа, Акатуйский жилмассив, часть Затулинского ж/м, ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, а также ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Лазурная. Отопительный сезон стартует 16 сентября и в домах по ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.