Стали известны итоги купального сезона в Новосибирской области и Сибири

В МЧС подвели итоги купального сезона в Новосибирской области и Сибири.

Виктор Орлов, начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области, провел пресс-конференцию, на которой поделился итогами купального сезона в регионе и в Сибирском федеральном округе.

По информации, предоставленной им, в летний период в Новосибирской области на воде утонули 40 человек, среди которых 12 детей. Спасатели оказали помощь 69 людям.

«Новосибирские спасатели были переведены с июля на усиленный режим работы. Для патрулирования с воздуха задействовали беспилотную авиацию, привлекали к профилактическим мероприятиям внештатных инспекторов ГИМС», — пишется пресс-служба ведомства.

Во второй половине июня в регионе установилась аномальная жара. На улице было +35 градусов, а вода оставалась холодной. Однако это не останавливало некоторых людей от купания.

По данным регионального МЧС, в 30% случаев причиной гибели стала потеря сознания и остановка сердца, вызванные резким перепадом температур.

Согласно статистическим данным по Сибири, в летний период утонули 304 человека, среди которых 56 несовершеннолетних, преимущественно подростки. Спасатели оказали помощь 198 людям, оказавшимся в трудной ситуации на водоеме. Всего было зафиксировано 320 подобных происшествий.

Как сообщил Виктор Орлов, количество несчастных случаев с детьми во время купания сократилось на 18%.

Напомним, что в Барабинском районе Новосибирской области в ДТП с КамАЗом погибли два человека.