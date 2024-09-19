У новосибирского «афганца» Дорожкина появилась еще одна личность

Третья личность и третья фамилия появилась у новосибирского «афганца».

В Новосибирске разворачивается запутанная история с мужчиной, который уже обзавелся тремя разными личностями. Известный под именем Евгений Поляков ранее утверждал, что он — ветеран Афганистана, однако со временем всплыли другие данные о его личностях. Ему уже выдали паспорт на имя Александра Дорожкина, который исчез более 20 лет назад, а теперь появился новый свидетель, заявивший, что «афганец» ранее представлялся как Александр Коршунов. Об этом рассказал МК в Новосибирске.

История началась несколько лет назад, когда Евгений Поляков сообщил, что жил без документов в Новосибирске после их кражи. Его приютила местная жительница Наталья Хливецкая, которая обратилась в СМИ за помощью. Поляков утверждал, что является бывшим военным летчиком, служившим на Дальнем Востоке, а позже участвовал в боевых действиях в Афганистане.

Однако летом этого года Лилия Дорожкина заявила, что Поляков — это её отец, который исчез 20 лет назад, бросив семью. Проведенные ДНК-тесты подтвердили её слова, в результате чего история получила широкую огласку в СМИ.

Недавно в этой истории появился новый поворот: новосибирец Евгений Рачицкий утверждает, что Поляков представился ему как Александр Коршунов, когда брал у него на ремонт звуковой усилитель. Рачицкий заявляет, что «мастер» взял с него деньги за ремонт, но так и не вернул технику. Позже выяснилось, что этот «ремонтник» — всё тот же Евгений Поляков.

Теперь Евгений Рачицкий пытается добиться справедливости, обращаясь в полицию и суды.