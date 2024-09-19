В Барабинском районе Новосибирской области в ДТП с КамАЗом погибли два человека

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области — два человека скончались.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что в ночь с 18 на 19 сентября 2024 года в Барабинском районе мужчина 1972 года рождения за рулем машины Lada Largus двигался по дороге Р-254 "Иртыш" в направлении Омска.

В результате при неустановленных обстоятельствах он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Камаз", под управлением водителя 1981 года рождения.

"Водитель и женщина-пассажир автомобиля Lada Largus погибли от полученных травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — уточнило ведомство.

Напомним, что в Новосибирске во дворе на улице Героев Труда сгорел Ford Fusion