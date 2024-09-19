В Новосибирске депутат горсовета устроил концерт на барабанах во дворе ЖК «Галактика»

В Новосибирске заметили депутата горсовета, играющего на барабанах.

В Новосибирске в ЖК «Галактика» устроили небольшой концерт. Выступают барабанщик и певица. Кадры мероприятия прислали читатели Сиб.фм.

Однако у концерта есть примечательный факт: в качестве барабанщика выступает депутат городского совета Евгений Лебедев. Народный избранник сыграл на барабанах под песню Надежды Кадышевой «Широка река».

Сиб.фм публикует видео игры депутата на барабанах.

Также публикуем фотографии с мероприятия.

Евгений Лебедев избран по округу №2. Также он занимает должность заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска.