В Новосибирске депутат горсовета устроил концерт на барабанах во дворе ЖК «Галактика»

В Новосибирске заметили депутата горсовета, играющего на барабанах.
В Новосибирске в ЖК «Галактика» устроили небольшой концерт. Выступают барабанщик и певица. Кадры мероприятия прислали читатели Сиб.фм.
Однако у концерта есть примечательный факт: в качестве барабанщика выступает депутат городского совета Евгений Лебедев. Народный избранник сыграл на барабанах под песню Надежды Кадышевой «Широка река».
Сиб.фм публикует видео игры депутата на барабанах.
Также публикуем фотографии с мероприятия.
Евгений Лебедев избран по округу №2. Также он занимает должность заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска.