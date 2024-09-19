В Новосибирске для жителей левого берега улучшили интернет сигнал

Цифровая экосистема МТС завершила один из этапов развития фиксированной сети в Новосибирске. Домашний интернет и ТВ стали доступны жителям Западного микрорайона, микрорайона Лесоперевалка, а также микрорайона Сад Кирова.

Жители 24 домов Ленинского района смогут пользоваться высокоскоростным интернетом без потери скорости одновременно смотреть фильм, удалённо работать и играть в сетевые игры. Также в гигабитную сеть можно подключить системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства, при этом скорость интернета останется высокой.

«В трёх микрорайонах левобережья интернет стал доступен благодаря модернизации существующего телеком-оборудования, а также строительству новой инфраструктуры», — объясняет директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.