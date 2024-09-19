В Новосибирске экс-супругу погибшего на СВО бойца обязали вернуть его семье 750 тысяч

Экс-супруга погибшего на СВО бойца вернет его семье 750 тысяч рублей в Новосибирске.

Искитимский районный суд вынес решение по делу о выплатах, связанных с гибелью военнослужащего в ходе специальной военной операции. Истец, Галина, подала иск против Анны, бывшей супруги погибшего, с требованием признать ее лишенной прав на единовременные пособия и вернуть полученные выплаты.

Галина утверждала, что Анна не имеет права на эти выплаты, поскольку их брак был расторгнут до гибели Николая. Согласно действующему законодательству, на компенсацию имеют право только двое несовершеннолетних детей погибшего и его мать. Тем не менее, Анна обратилась в Министерство труда и получила единовременную выплату в размере 750 000 рублей.

Суд удовлетворил иск Галины, признав Анну бывшим членом семьи Николая и лишив ее права на получение выплат. Суд также обязал ее вернуть полученные 750 000 рублей.

Напомним, что в Новосибирске вынесли приговор молодой маме, жестоко убившей свою новорожденной дочь.